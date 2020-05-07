Sabah yazarı Uluç: Faşolar yollarda!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Amerika'da çoktandır sesleri solukları çıkmayan faşolar, lafın gelişi değil, kollarında, ellerinde ve derneklerinde gamalı haç olan faşolar, koronavirüsü patlatıp, Trump'ı düşürmek için kullanmaya başlamışlar" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Adamlar nasıl faşo ki, Trump'a bile karşılar anlayın. Nisan onların azma ayı... Hitler'in doğum günü nisanda ya.. Baştan beri her krizi, rejimi devirmek için kullanıyor bunlar. Korona salgını da, bu krizlerden biri işte.. Sosyal medyada haberleşerek durmadan eylem yapıyorlar. Federal Devletin ve eyaletin aldığı önlemleri de tanımıyor ve karşı çıkıyorlar. 36 yaşındaki bir eylemci, hastaneye bombalı saldırı düzenlerken, F.B.I ile silahlı çatışmaya girdi ve öldürüldü. Daha neler neler!. Korku ve dehşet havası yaratabilirlerse, başarılı olacaklarını sanıyorlar çünkü" ifadesini kullandı.

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