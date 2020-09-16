Sabah yazarı Uluç: Erdoğan, BeIN Sports'un canlı yayınlarını izlese gerekeni yapacaktır

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, BeIN Sports kanalının maç yayınlarını eleştirdi. Uluç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayınları izlese gerekeni yapacağını dile getirdi.

Uluç, "Karantina yüzünden aylardır eve kapanmış, gelişmelere bakarsanız, daha da kapanacak halkımızın baş eğlencesi ekranlar.. Ekranlardaki spor canlı yayınları.. Spor canlı yayınlarının başında da futbol.. İşte Süper (!) Lig başladı.. Süper değil, döper bir şey gördünüz mü, izlediğiniz 10 maçta?. Beş benzemezle oynuyoruz, futbol pokerini..Niye rezalet futbol naklen yayınları?" görüşünü savundu.

Uluç, "Bizde Süper Lig değil, Süper Sahtekârlar Ligi oynanıyor.. İkinciyi dün sabah, Yüksel Aytuğ kardeşim ki, mesleğe spor yazarı olarak başlamıştır, köşesinde yazdı. Bana söylese köşemin tepesine 8 sütun koyardım. O nedense aralarda minnacık vermiş.. Her ay BeInSport'ta lig maçlarını izlemek için tonla para ödüyorum. Peki karşılığında ne alıyorum? Neredeyse hiçbir şey..." düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Yok Yüksel yok.. Çünkü beIN adlı futbolseveri sömürme ticarethanesine "Adam gibi maç yayınlasana" diyen yok.. Adamlar RTÜK'ün reklam kurallarını bile hiçe sayıyorlar. Resmen taraflı yayın yapıyorlar. Ve yayını renklendirecek, İngiliz, Fransız, İtalyan, İspanyol, Alman naklen yayınları düzeyine getirecek o canlı yayın üstü istatistikleri ve dijital programların hiçbirini kullanmıyorlar. Tehditle, şantajla paralarını alıp gitmekten başka düşündükleri yok..-Kendisi de futbolun içinden gelme, futbolu herkesten çok sevdiğini yakından bildiğimiz Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vakit bulup bir canlı yayın izlerse, ya da sayısı çok spor danışmanlarına emir verip izletirse, ne demek istediğimizi görecek ve gerekeni yapacaktır. Yani umudum her zaman olduğu gibi, tepede.. En tepede!." değerlendirmesinde bulundu.

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