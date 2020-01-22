Sabah yazarı Uluç: AK Parti eğilimli Yeni Asır gazetesinde üç partinin il başkanlarının yediği yemekle ilgili tek satır göremedim!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, AKP eğilimli olduğunu belirttiği Yeni Asır gazetesinin AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve İyi Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar’ın yediği yemeğe ilişkin tek satır haber geçilmediğini dile getirdi.

Uluç, “Hafta sonumu güzelleştiren bir resmi İzmir Ekspres Gazetesi birinci sayfasında gördüm. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, yanında CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ayni masada yemek yiyorlar.. Haberi okuyunca öğreniyoruz ki, MHP İl Başkanı şiddetli grip olduğu için katılamamış. Başkanlar, Sürekli'nin verdiği yemekte İzmir'in sorunlarını ve çözümlerini konuşmuşlar. Milletin hasret kaldığı bir fotoğraf değil mi?. Örnek, ibretlik.. Nasıl mutlu oldum. O heyecanla Yeni Asır'a saldırdım. Bizim Yeni Asır'a.. AK Parti eğilimli Yeni Asır'a.. Resmi geçin. Tek satır göremedim!” ifadesini kullandı.

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