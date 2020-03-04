Sabah yazarı: Türkiye Suriye'de şov yapıyor; dünya tarihinde ilk kez bir ülkenin hava sahasına drone sürüsü kullanarak hükmetti!

T24 Haber Merkezi

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Türkiye'nin Suriye hava sahasında şov yaptığını" yazdı, "Türkiye, dünya tarihinde ilk kez bir ülkenin hava sahasına drone sürüsü kullanarak hükmetti" ifadesini kullandı.



Mevlüt Tezel, Sabah gazetesinin magazin ilavesi Günaydın'da "Türkiye'nin SİHA ve drone devrimi" başlığıyla yayımlanan (4 Mart 2020) yazısında, "Rus hava savunma sistemlerinin SİHA'lar karşısında etkisiz kaldığını" öne sürdü. Tezel'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"1. Körfez Savaşı'nda kullanılan akıllı füze Tomahawk'lar, radara yakalanmayan F-117'ler ve Patriot'lar yüksek teknolojinin savaş alanlarındaki ilk temsilcileriydi. ABD'nin savaş teknolojisi şovunu 1991 yılında ekrandan naklen izlemiştik.

Bu şov 2001'de Afganistan Savaşı, 2003'te 2. Körfez Savaşı'nda da devam etti. Şimdi aynı şovu Türkiye, Suriye'de yapıyor.

Son birkaç gündür Sİ- HA'larımız, Esad rejimi güçlerini keklik gibi avlıyor, üslerini ve kimyasal savaş depolarını yok ediyor.

SİHA'ların iki Su-24 savaş uçağını vurması dünyada büyük yankı uyandırdı.

Türkiye, dünya tarihinde ilk kez bir ülkenin hava sahasına drone sürüsü kullanarak hükmetti.

Asıl büyük sürpriz ise Rus hava savunma sistemlerinin SİHA'lar karşısında etkisiz kalmasıydı. Sadece jet ve roket gibi yüksek ısı yayan hava unsurlarına karşı geliştirilen hava savunma sistemlerinin artık SİHA ve drone sürülerine karşı geliştirilmesi gerektiği ortaya çıktı.

Yabancı basın, Türk ordusuna ait SİHA ve drone sürülerinin savaş stratejilerini değiştiren hamlelerini konuşuyor.

Nereden nereye! Eskiden İsrail ve ABD'den parasını ödediğimiz halde SIHA ve İHA alamıyorduk. Şimdi kendi geliştirdiğimiz teknoloji ile tarihe geçtik. Bundan sonra savaşların sonucunu SİHA, İHA ve drone'lar belirleyecek!"

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz.

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