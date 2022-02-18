Sabah yazarı:  "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna "ekonomi" cevabını vermeyecek kaç kişi çıkar?

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?' sorusuna 'ekonomi' cevabını vermeyecek kaç kişi çıkar? Bu yüzden bazen anketler üzerine ciddi ciddi yazılar kaleme alınmasına güler, geçerim. Refahın orta sınıfın en alt katmanlarına kadar yayıldığı dönemlerde böyle bir sorunun çok farklı cevapları olur." değerlendirmesini yaptı.

Babaoğlu yazısında, "Ama geçiyor o günler...Pandemi sonrası dönemde 'en önemli sorun' listesine birinci sırada 'ekonomi ve hayat pahalılığı' demeyecek ülke, toplum veya kesim kaldı mı? Soruya 'ekonomi' cevabını verenlerin oranı yüzde 70'miş... Ben az önce mahalle çarşısında esnaf sohbetindeydim; anket yapsaydım daha yüksek çıkardı, eminim. Değer verdiğim bir şirketin anket sonuçlarına göre Türkiye'nin en önemli sorununa 'Koronavirüs' diyenler dördüncü sırayı almış. Burun bakalım... İnsanlar virüs ve hastalık korkusuyla mı böyle diyorlar, yoksa Koronavirüs belası yoluyla başımıza açılan dertlerden, kısıtlama politikalarından ve hayatın kalıcı biçimde 'yara' alışından mı bahsetmek istiyorlar. Bu 'inceliği' sorgulayacak bir ankete var mısınız?" ifadesini kullandı.