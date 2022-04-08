Sabah yazarı, Tarım Bakanı'na seslendi: Maharetinizi göstermenin tam zamanı değil mi, şimdi değilse ne zaman?

Sabah yazarı Melik Altınok, göreve yeni atanan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye seslenerek "Türkiye tarımının başına atanan ve görevi kabul eden yeni bakanımız Vahit Kirişci'nin de mutlaka söyleyecekleri vardır. Kamuoyunu, basın sesinizi, projelerinizi duymayı sabırsızlıkla bekliyor Sayın Bakan... Maharetinizi göstermenin tam zamanı değil mi? Şimdi değilse ne zaman?" dedi.

Altınok, Kiriçi'nin sessizliğine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Herkesin tek gündemi gıda fiyatlarındaki artış. Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında bu konuyu gündeme getiriyor. Tedbirleri açıklıyor. Ama bu ilgililerin ortadan kaybolmasını gerektirmiyor. Direksiyonda Erdoğan var diye, terör dönemlerinde ya da dış politika gündeminin tavan yaptığı günlerde İçişleri Bakanı Soylu ya da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sessizliğe gömülmüyor değil mi? Aksine, daha çok görünür olmaya, konuşmaya çabalıyorlar. Normal olan, beklenilen de bu değil mi?"

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