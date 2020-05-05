Sabah yazarı Salih Tuna: Yahu 'askıda fatura kampanyası' düzenleyeceğine İSKİ ve İGDAŞ faturalarına zam yapma

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) gelir bakımından 'dramatik' duruma düştüğünü iddia ettiği yazısında, ihtiyaç sahibi ailelerin su ya da doğalgaz faturasını ödemek isteyenleri desteğe davet etmesine ilişkin olarak, "O kadar ki, Ekrem Bey "Askıda fatura kampanyası" başlatmış. Gülmeyin, şaka değil, gerçekten. Yahu "askıda fatura kampanyası" düzenleyeceğine İSKİ ve İGDAŞ faturalarına zam yapma veya yandaş medyana daha az reklam veriver." ifadelerini kullandı.

Salih Tuna, İBB'nin İSKİ hattını patlatıp ortalığı göle çevirdiğini ya da doğalgaz hattına kazma vurup yangın çıkarttığını belirterek, "Hazır "askıda fatura" demişken, "askıda başkan kampanyası" başlatsan diyorum... Her ay herhangi bir CHP'li belediye başkanlığı yapsın daha iyi yönetmezse ben bir şey bilmiyorum" diye yazdı.

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