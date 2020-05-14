Sabah yazarı Salih Tuna: 'Liyakat' diye diye popülizmin dibini buldular, hem de 'camiler neden kapalı' diyecek kadar

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, muhalefetin dilindin 'liyakat' kelimesini düşürmediğini belirterek, "Gül'ün kurdurduğu adı lazım değil bir parti ile Davutoğlu'nun partisini kastediyorum. Toplumsal bir talebe tekabül etmedikleri için de Başkan Erdoğan'a düşman harici ve dahili malum kesimlerin dışında kimseyi heyecanlandırmadılar. Onların da heyecanı malum: AK Parti'den oy tırtıklama beklentileri.

Ne ki bu kesimler de heyecanlarını (ümitlerini mi deseydim) gitgide kaybetmeye başladılar. Kimsecikler ne dediklerine bakmayınca bunlar da afetleri fırsat bilmeye başladılar. Koronavirüs günlerinde biri "dolar neden yükseliyor" dedi, diğeri de "Herkes millete para dağıtırken biz neden milletten para istiyoruz" demişti. Aynı şeyi CHP'liler de dile getirdiler." diye yazdı.

Salih Tuna, her faniye nasip olmayan makam ve mevkilere ulaşmış oldukları için dünya nimetlerinin hiçbirinde 'gözümüz yok' diyeceklerini iddia ettiği yazısında, "Fakat gözümüz yok dedikleri makamlara ulaşmak için işi "TikTok"çuluğa kadar vardırdılar. Liyakat diye diye de popülizmin dibini buldular. Hem de "Camiler neden kapalı" diyecek kadar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı cami üzerinden vuracağını sanmak nasıl bir liyakatin eseridir, bilmiyorum. Benim bildiğim, liyakatten de önemli şeyler var." ifadelerini kullandı.

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