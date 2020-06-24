Sabah yazarı Salih Tuna: Eren Bülbül'ümüzün tuttuğu takıma öz yurdunda parya muamelesi yapmaktan artık vazgeçin!

Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, Trabzonspor'a 36 yıldan bu yana bir kez olsun şampiyonluk sevinci 'yaşatılmadığını' ve bordo-mavili taraftarların gururunun 'incitilmemesi' gerektiğini belirterek, "'Trabzonspor galip, geldi kemoterapiye güvenle gidebilirim' diyen gelinlik yaştaki genç kızların umutlarıyla oynamayın! "Anne Trabzonspor'u şampiyon yapmayacaklar" diyerek gittiği cephede şehit düşen Mehmetçiğin hatırasından utanın! Eren Bülbül'ümüzün tuttuğu takıma öz yurdunda parya muamelesi yapmaktan artık vazgeçin!" diye yazdı.

Salih Tuna, Trabzonspor'un kendi çehresinden dünya çapında futbolcular yetiştiren bir kulüp olduğuna işaret ederek, "Bu takımın milyonlarca taraftarı hiç değilse bu sezon sevincimiz çalınmasın, hayallerimize kimsecikler soğan doğramasın istiyor. Çok şey mi istiyorlar?



Taraftarlar bize de soruyor: Süper Lig'de 40 hakem var ve şimdiye değin oynanan 27 maçta Başakşehir'in tam 9 maçını aynı hakemin yönetmesi ne anlama geliyor diyorlar. Bu sorularla biz muhatap oluyoruz, bu takımın sevinci ve hayalleri üzerine zar atan beyefendiler değil...



Galatasaray'a veya Fenerbahçe'ye bu sezon yapılan haksızlıklar da dahil her şey herkesin gözleri önünde oluyor. Eski hakemlerimizden Erman Toroğlu haksızlığa maruz kalmasaydı Trabzonspor şimdi 11 puan farkla liderdi dedi." ifadelerini kullandı.

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