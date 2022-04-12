Sabah yazarı: Pek çok alanda kamu kurumları Cumhurbaşkanı'nın hızına uyum sağlayamıyor veya doğru düzgün bir plan program açıklayamıyor

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, "Pek çok alanda kamu kurumları Cumhurbaşkanı'nın hızına uyum sağlayamıyor veya doğru düzgün bir plan program açıklayamıyor" eleştirisini yaptı.

Müderrisoğlu yazısında, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, dar ve sabit gelirlilerin hem satın alma gücünü yükseltme hem de en çok tükettikleri temel ürünlerin fiyatlarını dengeleme yolunda müthiş çabasına tanık oluyoruz. Lakin aynı iradeyi ve bürokratlardan beklenen beceriyi sahada göremiyoruz. Örneğin, Ramazan boyunca hatta bayramı da kapsayacak şekilde et fiyatlarında piyasaya göre yüzde 20 civarında indirim açıklanıyor. Vatandaş ucuz et satılacağı söylenen marketlere gittiğinde bırakın indirimli ürünü, kasap fiyatları ile karşılaşıyor." düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Esasen, anlık karar ve seri uygulama gerektiren pek çok alanda kamu kurumları, Cumhurbaşkanı'nın hızına uyum sağlayamıyor veya doğru düzgün bir plan program açıklayamıyor. Sadece, temennilerini paylaşıyorlar. Haliyle Cumhurbaşkanı, bir soruna müdahale ettiğini ve çözdüğünü düşünürken, piyasada çoğu kez istim arkadan geliyor. Elbette, bizim kanaatkâr insanımız, Külliye'deki samimiyeti ve iyi niyeti görerek ilk etapta açıklananlarla yetiniyor ve uygulamadaki aksaklığı bir süre tolare edebiliyor. Ama muhalefet ve muhalif odaklar bu aradaki boşluğu kolaylıkla istismara yöneliyor. Vatandaş lehine kararlar arzu edilen şekilde ve süratte halka yansımayınca yani "yapılıyormuş gibi zaman kazanılmaya çalışıldıkça" esasen siyasi sermayeden yenilmiş oluyor.

Enflasyon, kesinlikle kontrol altına alınarak aşağıya çekilecek. Bunu destekleyen iç ve dış gelişmeler ve netice vereceği bilinen önlemler mevcut. Mühim olan, biteviye fiyat artışı olgusunun kırılması, algının iyileştirilmesi ve bu yıl belli ölçüde açılacak olan fırsat penceresinin iyi kullanılması. Dikkatler, bir an olsun fiyatlar genel seviyesinden ayrılmamalı!"