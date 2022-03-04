Sabah yazarı Övür: İmamoğlu, Akşener'le birlikte Kılıçdaroğlu'na karşı aday olarak çıkacak

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son ana kadar bekleyerek İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olarak çıkacağını yazdı.

Övür, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği, "Değişik bir dönemdeyiz. Çok siyasi bileşenler olan çok sayıda aktörün bir araya gelip bugünkü sürece karşı işbirliği arzusu duyduğumuz bir dönemdeyiz. Bireysel ihtiras ve hedefler geliştirmenin bu döneme çok büyük bir zarar vereceğini, hatta ihanet olacağını biliyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım." yanıtını yorumladı.

Övür yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Medyadaki uzantılarına bakınca, sabahtan akşama "kazanamayacağı" yazılan ve adaylıktan çekilmesi gereken isim olarak Kılıçdaroğlu yazılıyor. Küreselciler de onu istiyor.

Bu da şunu gösteriyor: İmamoğlu son ana kadar bekleyecek, geri adım atmayacak ve kendisini "Fatih" ilan eden Akşener'le birlikte Kılıçdaroğlu'na karşı aday olarak çıkacak. İşte o zaman 6'lı ittifakta curcuna kopacak."