Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu'ndan ekonomi yorumu: Öldürmeyen acı güçlendirir

Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, ekonomide yaklaşımın 2018 öncesiyle ve sonrası arasında ciddi anlayış ve felsefe farkı olduğunu belirterek, "Bugünkü çabayı, Türkiye'nin tam bağımsız politika uygulayabilmesi için ekonomiyi tehdit unsuru olarak kullananlardan kurtarma iradesi olarak görmek lazım." diye yazdı.

Turizmden beklenen 40 milyon doların sınırlı kısmının geldiğine işaret eden Okan Müderrisoğlu, "Evet, bundan sonrası da oldukça zorlu. Şu anın da güllük gülistanlık olmadığı aşikâr.

Fakat... Biliyoruz ki "Ekonominin yüzde 51'i psikoloji ve sosyoloji ile ilgili!" Negatif hava pompalayanların akımına kapılmamak gerek. Nitekim, operasyonel ekiplerin elinde tek enstrüman kaldı. O da toplumsal huzuru ve birliği bozmaya, inancı ve özgüveni kırmaya dönük sosyal medya faaliyetleri.

Nietzsche'nin bizlere çağrıştırdığı gibi... "Öldürmeyen acı, güçlendirir!"" ifadelerini kullandı.

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