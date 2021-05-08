Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu: İmamoğlu'nu merkez siyasetin aktörü haline getirmeye dönük her gelişme kendisine hak ettiğinden fazla güç vehmetmektedir

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na taşıyan sürecin "algı ve iletişim yönetimi" üzerinden şekillendiğini ve devam ettiğini belirterek, "İmamoğlu hakkında bir şikâyet üzerine başlayan ön inceleme sürecinin kamuoyuna takdim biçimi, ona yakın bir özel ekibin ve uzantılarının nasıl çalıştığını anlamak bakımından örnek niteliğinde" diye yazdı.

Türkiye'nin Ekrem İmamoğlu diye bir gündemi olmadığını savunan Müderrisoğlu, "İmamoğlu'nu merkez siyasetin aktörü haline getirmeye dönük her durum veya gelişme, kendisine hak ettiğinden fazla güç vehmetmesi neticesi vermektedir." ifadelerini kullandı.

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