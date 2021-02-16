Sabah yazarı Müderrisoğlu: Merkez Bankası rezervleri satılmasa IMF'ye gidilirdi

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin erimesiyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eski Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal döneminde satılan rezervlerle ilgili eleştirileri yanıtlayan Müderrisoğlu, "Döviz rezervlerine ilişkin 'peşkeş çekildi' söylemi ile vatandaşların ve piyasaların zihninin kirletilmesi gayretleri hakikaten ibretlik. Aman dikkat diyorum! Nedeni çok açık... Merkez Bankası bilançosunda, bankaların ve kurumların kayıtlarında, ödemeler dengesi hesabında rezervlerin seyrine dair somut veriler bulunuyor. Yani Türkiye, döviz işlemlerini kişiye ve kuruluşa özel ve kapalı devre yapmıyor. Her şey şeffaf ortamda cereyan ediyor" dedi.

Türkiye'nin döviz operasyonuna uğradığını savunan Müderrisoğlu, buna karşı alınabilecek 3 önlem olduğunu anlattı:

"1- Ya IMF'ye gidecekti. Ki bunu epey isteyenler de oldu.

2- Ya faizleri şok biçimde artıracaktı. Ki dünya, pandemi krizini aşmak için faizleri indirip parasal genişlemeye giderken Türkiye'nin faize abanması, reel sektörü felç edecekti.

3- Ya da objektif ve sübjektif gerekçelere dayanan döviz talebini karşılayacak ve bir geçiş dönemini takiben rezerv tablosunu onarıcı önlemleri devreye alacaktı.

Dediğim gibi burada stratejik tercihler, siyasi öncelikler ve ekonominin geleceğine dair öngörüler söz konusu idi.

Dövizi satan ne kadar belli ise alanlar da o kadar belliydi. Cari açığın finansmanı, kamunun enerji şirketlerinin ödemeleri, Türkiye piyasasından çıkmak ve türbülansı artırmak için konuşlanan spekülatif uluslararası sermayenin talebi, şirketler kesimi ile dövizi yatırım aracı olarak gören bireylerin alımları..."