Sabah yazarı Müderrisoğlu: Finans sektörünün önemli bir bölümünün hâlâ faiz artırımı beklentisinde olduğu söyleniyor

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, ekonomik gidişata ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, finans sektörünün önemli bir bölümünün hâlâ faiz artırımı beklentisinde olduğunu söylerken, kısa vadeli yönetimin önemine vurgu yaptı.

Müderrisoğlu, şunları kaydetti:

"Şu an, kritik bir nokta da 'enflasyonun eğilimiyle ilgili...' Bilindiği gibi Meclis'te, piyasa bozucu davranışlarla özellikle de "stokçulukla" bağlantılı bir yasa teklifi üzerinde çalışıyor. Gel gör ki stokçuluğun yanı sıra daha karmaşık bir zincirin halkaları fark ediliyor. Hali hazırda toptan ve perakende piyasada, "mal vermeme, sınırlı miktarda mal verme, fiyatlama yapmama, fiyatı kura endeksleme, vadeyi ortadan kaldırma" gibi davranışlar hatta dayatmalar giderek artıyor. Birbirine bakarak şekillenen bu ortamda enflasyonist baskıyı kırmak üzere, bilhassa tıkanıklık yaşanan veya suni biçimde daralmaya giden sektörlere odaklanmakta fayda var. Bu probleme elbette devletin düzenleyici ve denetleyici rolüyle de yaklaşılması mümkün. Ama öncelikle işin yapısal tarafına eğilmek, samimi aktörleri ve çözüm önerilerini dinlemek de gerekiyor.

Burada hassasiyetle ele alınması gereken bir diğer husus da "finansal ve ticari" yani "ikili sıkıştırma kurgusuna" geçit verilmemesi olmalıdır. Neden? Çünkü bugünlerde bankacılık sektörünün de "ticari kredi fiyatlaması yapmayı ertelediğine!" dair duyumlar geliyor. Sorunca, "Kredilerin, döviz talebine dönüşmesi ihtimali görünüyor" açıklaması yapılıyor. İlk bakışta mantıklı görünse de işin özünde finans sektörünün önemli bir bölümünün hâlâ faiz artırımı beklentisinde olduğu ve 2022 yılının ilk çeyreğine kadar zamana oynayacağı söyleniyor!"

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