Sabah yazarı Müderrisoğlu: "Emekli asker" kadrosunun bundan böyle ayrı bir başlıkta ele alınması gerekiyor

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriyle ilgili olarak, "104 emekli amiralin 'darbe iması' içeren -sözde- bildirisi, bu virüs türüne karşı Türkiye'deki 'demokratik antikor' düzeyini bir kez daha görmemizi sağladı. İktidarı ve muhalefeti ile yekvücut karşı durulması gereken o sorunlu metin, demokratik siyasi zemindeki tüm taraflarda hak ettiği karşılığı bulamadı. Maalesef ana muhalefet yan çizdi! Yargıdan üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarından sade vatandaşa kadar millet ve milletin meşru kurumları, malum zihniyete 'haddini bildirmekten' çekinmezken, CHP ve taraftarlarının "ama" ile başlayan beyanları, 'küçümseme' içeren yorumları milli hafızaya bir kez daha kazındı" yorumunu yaptı.

Müderrisoğlu, "Emekli komutanların buluşmaları, bu anlardaki gündemi, yeri geldiğinde demokrasi için meseleye dönüşme riski üretebiliyor. Hatta... Ya emekliler birbirlerini ya da muvazzaflar eski komutanlarını tetikliyor. Kurgulanan sanal gerçekliğe öylesine inanıyorlar ki... Sonrası, muhtıra mantığına kadar varabiliyor! Bu yüzden, "emekli asker" kadrosunun bundan böyle ayrı bir başlıkta ele alınması ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, TSK komuta kademesinde tesis ettiği uyumla yetinmeyerek gerek TSK dışına çıkan isimlerle gerekse TSK'daki alt kadrolarla da özel olarak ilgilenmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın.