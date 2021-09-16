Sabah yazarı Müderrisoğlu: Eldeki tüm veriler, yılın son çeyreğinde fiyat artış eğiliminin kırılacağını gösteriyor

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, eldeki verilerin fiyat artış eğiliminin yılın son çeyreğinde kırılacağını gösterdiğini savundu. Müderrisoğlu, "Diyorsunuz ki... Kuraklık yaşandı. Pandemi nedeniyle pek çok ülke tarım ürünü ihracatını durdurdu. Bazı ülkeler, gıda stokuna yöneldi. Piyasayı regüle edecek mekanizmalar tüm dünyada sekteye uğradı. Karşınızdakinin umurunda değil! Bu hususların geniş kitlelerce bilinmesini istemiyorlar" ifadesini kullandı.

Müderrisoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Veya... 'Küresel emtia fiyatları, konteyner ve navlun ücretleri aldı başını gitti. Haliyle iç piyasaya da olumsuz yansıdı' diye bilgi veriyorsunuz. Onlar da kulak ardı ediliyor.

Bu denklemin en önemli yanı şurası:

Eldeki tüm veriler, yılın son çeyreğinde fiyat artış eğiliminin kırılacağını gösteriyor. Bu genel doğrultunun dışında davrananların halk tabiriyle söyleyelim "iyot gibi açığa çıkacağı" bir dönem de başlıyor. Konjonktürü, fiyat oyunları için kullanan, maliyet artışını aşan ayarlamalar yapan, pazara çıkması gereken ürünlerin miktarını kısarak fiyat manipülasyonuna yönelen, vatandaşların bilhassa hafta sonu alışverişe çıktığını gözeterek raflarda anlık fiyat artırıp, hafta içi sözde indirime gidenler... Bu ve benzerleri ile mücadele süreci hız kazanıyor."