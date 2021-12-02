Sabah yazarı Müderrisoğlu: AK Parti'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yazılımını yenilediği ekonomik yaklaşım konusunda yapısal dönüşümün ayak sesleri duyuluyor

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın sürdürmekte kararlı olduğunu söylediği "düşük faiz" politikasının AKP'de yansımasına ilişkin olarak, "AK Parti'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yazılımını yenilediği ekonomik yaklaşım konusunda yapısal dönüşümün ayak sesleri duyuluyor" dedi.

Müderrisoğlu, yazısında şunları kaydetti:

"Düne kadar AK Parti içindeki değerlendirmelerde 'Faiz sebep-enflasyon neticedir' denklemine karşı duruş olduğu, hatta bu formülün uygulanabilirliğinden ziyade, neden sonuç alınamayacağına ilişkin argümanların ileri sürüldüğü anlaşılıyor. Peki, bu kez değişen ne?

Parti kadroları, Cumhurbaşkanı'ndaki kararlılığı ve sonuna kadar gitme azmini kabullenmiş görünüyorlar. Haliyle, 'Liderimiz bir hedefe kilitlenmiş durumda. Bundan sonra bize düşen, onun yükünü almak ve yardımcı olmaktır. Şimdiye kadar girdiği mücadelelerde de zaman zaman yalnız kaldığı oldu ama sonunda O, hep haklı çıktı. Bu mücadele de zorlu, sonuna kadar arkasındayız!' diyorlar.

Bu iç sesin tonu, görünür gelecekteki siyasal davranış kodlarını da belirleyecek kadar hassas. Zira karnından konuşanlar ile açıktan tavır takınanlar arasındaki fark giderek belirginleşecek. Tabii bir yanlış anlaşılma olmasın. 'Kur-Faiz ikilemi' noktasında kaygı beyan eden isimler de Cumhurbaşkanı'nın mutlak neticeye ulaşmasını önceliyorlar. Lakin onların, hatta pek çoğumuzun klasik ekonomi bilgisinin ötesinde bir düşünce biçimine ihtiyaç olduğu çok açık. Evet, ekonominin belli kuralları vardır. Fakat ekonomide tek bir doğru model yoktur. Model elbette değiştirilebilir. Hep dediğimiz gibi böyle anlarda...

* Titiz süreç yönetimi, * Etkili iletişim politikası, * Kitleleri ikna, * Devletin mali imkân ve kabiliyetlerini kullanma, * Düzenleyici ve denetleyici rolünü hatırlatma, * Programa sivil toplumdan destek kazanma çabası ön plana çıkarız"



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