Sabah yazarı: Minibüsle havalimanına giderken acaba hangi taksici durdurup kellemizi sayacak diye endişelendim

Sabah yazarı Şeref Oğuz, dün havalimanına giderken kendisini taşıyan minibüsün taksi şoförleri tarafından durdurulup kimlik kontrolü yapacaklarını endişelendiğini söyledi.

UBER-taksici değerlendirmesi yapan Oğuz, UBER hakkında verilen son kararı, "17 bin 500 sarı plaka oligarkını korurken altın yumurtlayan tavuğumuz turizmi sabote ediyor" sözleriyle değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D2 belgelerinde yapılan değişiklikle Uber'e ağır cezalar getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada "UBER işi bitti, taksici esnafımıza alternatif hizmet söz konusu olamaz" demişti.

Oğuz, "Uber'e dur derken turizm kaybediyor" başlığıyla yayımlanan yazısında şunları yazdı:

Son karar, 17 bin 500 sarı plaka oligarkını korurken altın yumurtlayan tavuğumuzturizmi sabote ediyor. Başka bir sorun, turist taşıyacak araçlara karşı sarı plaka oligarklarınınkışkırtmasından geldi. Taksiciler, Uber zannıyla durdurmak için araç önü kesmeyebaşladı.

Turist taşımanın uyuşturucu kuryesi muamelesi göreceği döneme girdik. Dün havalimanına giderken beni taşıyan minibüste, "acaba hangi polis veya taksici bizi durdurup kimlik kontrolü yapacak, kellemizi sayacak" diye endişeliydim. Taksiciyi korurken turizmciyi kaybetme yanlışından bir an önce dönülmesini öneriyorum.