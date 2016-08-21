Sabah yazarı: Milli takımdaki FETÖ'cü antrenör, 17-25 Aralık sonrası Fatih Terim'le işe başladı

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak, "Bizim gazetenin 2004 öncesi FETÖ'nun futbol imamı ile yaptığı söyleşide de ortaya çıkıyor ki Türk futboluna FETÖ virüsünü ilk sokan kişi İsmail Demiriz.

Biz Galatasaraylıların Sarı İsmail diye bildiği Demiriz tam bir FETÖ militanı" dedi. Kütahyalı, "İsmail Demiriz FETÖ'nün Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesini almaya kalktığı 17-25 Aralık 2013'ten sonra da Fatih Terim'in yardımcılığını yapıyor ve aleni bir FETÖ militanı olduğu bilindiği halde görevine son verilmiyor" ifadesini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Türk futbolu ve FETÖ" başlığıyla yayımlanan (21 Ağustos 2016) yazısı şöyle:

Türk futbolunda FETÖ olgusu bir gerçek.

FETÖ her alanda örgütlendiği gibi futbol alanında da sık dokulu biçimde örgütlenmiş bir yapı. Dahası FETÖ'nün örgütlendiği birçok devlet kurumunda Aralık 2013'ten itibaren temizlik çalışmaları başlamasına rağmen futbol alanından FETÖ'yü temizlemek için hiçbir şey yapılmadığı ortaya çıkıyor.

FETÖ birinci tehdit olarak 2014'te kırmızı kitaba girdiği halde futbol alanında FETÖ ileintisaplı kişiler en yüksek resmi görevlerine devam etmiş. Bizim gazetenin 2004 öncesi FETÖ'nun futbol imamı ile yaptığı söyleşide de ortaya çıkıyor ki Türk futboluna FETÖ virüsünü ilk sokan kişi İsmail Demiriz.

Biz Galatasaraylıların Sarı İsmail diye bildiği Demiriz tam bir FETÖ militanı.

Türk güvenlik birimlerinin tespit ettiğine göre 15 Temmuz vahşetini tam destekleyen ve halen Gülen'e tapmaya devam eden yurtdışına kaçmış bir Fetullahçı terörist bu Sarı İsmail.

Demiriz OHAL kararı ile kapanana kadar FETÖ medyasında yazmaya ve konuşmaya da devam etti. Yani FETÖ mensupluğunu saklamaya çalışmayan aleni ve azılı bir FETÖ'cü var karşımızda. Zaten üç savcımız futboldaki FETÖ olgusunu aydınlatmak ve FETÖ'nün hain bir şebeke olduğu ortaya çıktığı dönemde dahi FETÖ'cüleri koruyan ve kollayan sorumluları cezalandırmak için soruşturma sürecini başlatmış durumda...

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FETÖ'cü İsmail ile ilgili skandal olan konu ise bu FETÖ'cünün son döneme kadar hala Türk Milli Takımı'nda resmi görevli olup Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in yardımcılarından biri olduğu gerçeği.

İsmail Demiriz FETÖ'nün Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesini almaya kalktığı 17-25 Aralık 2013'ten sonra da Fatih Terim'in yardımcılığını yapıyor ve aleni bir FETÖ militanı olduğu bilindiği halde görevine son verilmiyor.

Gazeteci İsmail Saymaz bunu ilk kez TV'de dile getirdi ve Fatih Terim programa bilgi notu gönderip kendi yardımcısı olan FETÖ'cü İsmail'i kendisinin göreve getirmediğini belirtti. O zaman kim bu FETÖ'cüyü Fatih Terim'in yardımcılığına getirdi ve 2014-16 döneminde bileİsmail Demiriz Terim'in yanında olmaya devam etti? Sorumlu kim? Konuştuğum TFF kaynakları ise Fatih Terim'in işine asla karışmadıklarını yardımcılarıyla ilgili tüm tasarruf ve karar yetkisinin Türkiye Futbol Direktörü Terim'de olduğunu ve bunu herkesin bildiğini ifade ediyor. Bu FETÖ'cü hainin görevine ne zaman başlayıp ne zaman son verildiği ise muamma. Çünkü TFF sitesinden İsmail Demiriz'in hangi dönem Milli Takımlarda antrenörlük yaptığının kaydı 15 Temmuz sonrası panikle silinmiş. FETÖ'nün hain bir şebeke olduğu ortaya çıktıktan sonra bile FETÖ'cü İsmail'in Fatih Terim'in yardımcısı olduğunu gazete arşivlerine bakarak anlıyorsunuz..

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8 Ocak 2014'te gazetelerde 'Fatih Terim'in milli takımlar teknik direktörlüğünegetirilmesinin ardından yardımcılık görevine gelen İsmail Demiriz Hasan Özer'den bilgi aldı.' başlıklı haber var. Yani bu habere göre Demiriz'in görevi Terim'le beraber başlamış gözüküyor. FETÖ'nün vatana ihanetinin açıkça bilindiği 6 Nisan 2014 tarihinde ise gazeteye yansıyan haber şu şekilde...

'Milli Takım'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Demiriz, ziyaretinde küçük Ahmet'e milli takım futbolcularının imzaladığı bir forma hediye etti. Bu jest karşısında mutluluğu gözlerinden okunan Ahmet Durmaz, Türkiye'nin 2016 yılındaki Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacağına inandığını söyleyince İsmail Demiriz, "Fatih Hocam ve diğer ekip arkadaşlarımızla birlikte aynı inanç doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

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FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne savaş açtığının herkes tarafından bilindiği 2014-16 döneminde bile İsmail Demiriz gibi bir FETÖ militanının böyle yüksek bir görevde yer alıp hala gencecik Türk futbolcularının kanına girebilme ihtimali korkunç bir olaydır.

Şüphesiz gerçekler ortaya çıkartılacaktır...