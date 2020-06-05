Sabah yazarı Melih Altınok: Her gün, Sözcü yazarlarının bilmem kaç milyonluk villalarına, lüks yazlıklarına yaptıkları 'yatırımlarla' ilgili haberler okuyoruz

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, Sözcü Gazetesi'nin sürekli olarak okurlarından yardım istediğini belirterek, "Her gün, Sözcü yazarlarının bilmem kaç milyonluk villalarına, lüks yazlıklarına yaptıkları "yatırımlarla" ilgili haberler okuyoruz.



Biri gün aşırı, "Memlekette kriz var. Kimse önünü göremiyor. Bu ortamda yatırım mı yapılır" diye yazdığı gazetesi zor günlerden geçerken, Bodrum'daki yazlığını büyütmek için inşaata başlamış meğer... Dahası "AKAPE hükümetinin talan yasası" diye hep birlikte yerden yere vurdukları "imar barışına" bile başvurmuş. Paraya kıyıp yaptığı kaçak eklemelerse bizim değil artık yargının konusu.



Diğeri ise Alaçatı'da kütüphane yapıyorum diyerek diktiği yazlığından sonra şimdi de Levent'te SİT alanında yer aldığı iddia edilen villasına yaptığı kaçak eklemeler nedeniyle gündemde.

Tüm olayların hepsinin de tamamen tesadüf eseri CHP'li belediyelerin sınırları içerisinde yaşandığını söylememe gerek yok sanırım." ifadelerini kullandı.

Melih Altınok, Sözcü yazarlarının krizi fırsata çevirdiklerini iddia ederek, "Acaba aralarında "İşçi sınıfının ideolojisini burjuvalar yaparmış, emeklilerinkini niye yapmasın" diye kafa da buluyorlar mıdır dersiniz?

Zira bildiğiniz üzere, villada oturuyorum diye kendini burjuva sanan bu arkadaşlar memlekette orta sınıf ideolojisine dönüşen solun devrimci önderlerinden!

"Kültürel bir çöl yaratırsanız orada her şey mucize etkisi yaratır" diyen Pasolini ne kadar haklıymış. Bu vasatlık hikayesinin başka bir izahı var mı?" diye yazdı.

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