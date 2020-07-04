Sabah yazarı Melih Altınok: Dark'la ilgili spoiler verilse Kemal Bey'in gerçekten anlayacağına kefil olacak tek bir genç olduğunu sanmıyorum

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YouTube, Netlix gibi sitelerin kapatılacağına yönelik sözlerinin ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in attığı "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim sayın Erdoğan" paylaşımına "Aman Meral Hanım şimdi hırsından spoiler verir" tweeti atan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için "Kılıçdaroğlu'nun yeni öğrendiğimiz Netflix ve Dark tutkusuna gelince... Uzatmaya gerek yok değil mi? CHP'liler arasında bile, Dark'la ilgili spoiler verilse Kemal Bey'in gerçekten anlayacağına kefil olacak tek bir genç olduğunu sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

Melih Altınok, liderlerin Twitter hesaplarını kendilerinin kullanmadığını iddia ettiği yazısında, "Ne var ki, attığı tweet'in altına bu kez RTE yazan Erdoğan dışında o gece sosyal medya polemiğine dahil olan siyasilerin yazdıkları kendi cümleleri değil.

Nereden mi biliyorum?

Her şey ortada.

Aklı başında hiç kimse, ülkenin Cumhurbaşkanı'nın bunca yoğunluk içinde Netflix'de zaman geçirecek vakti olduğunu zaten düşünmüyordu.

Erdoğan da bu tarz yabancı platformlara mesafeli olduğunu çeşitli vesilelerle zaten ifade etmişti. Kaldı ki Cumhurbaşkanı bu tweet'i attığı gecenin sabahında pandemi nedeniyle ara verilen dış seyahatlerine başladı. Katar'a uçtu." diye yazdı.

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