Sabah yazarı Mahmut Övür: Karadeniz'de doğalgaz kuyusu açıldıysa arkası gelir, her yer Karadeniz olur

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde açıklamasını 83 milyonun izlediğini belirterek, "Bu bir özlemdi. Bu petrol veya doğalgaz bulmaktan daha da önemliydi. İşte özlemi çekilen bu milli siyaset, Başkan Erdoğan'la hayat buldu, hayata geçirildi. Bu siyaset izlendiğinde de er veya geç petrol veya doğalgaz bulunması kaçınılmazdı." diye yazdı.

Mahmut Övür, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'yerli ve milli' para ve enerji politikası izlediği için 'düşmanca' saldırılara maruz kaldığını iddia ettiği yazısında, "Bu saldırıların bir tek nedeni var; "yerli ve milli" bir "para ve enerji politikası" izlemek, onu hayata geçirmek. Bu konuda da başta Başkan Erdoğan olmak üzere Bakan Albayrak'a her iki bakanlıktan ciddi destek verildi ve bugünlere gelindi. Özellikle milli enerji siyaseti açısından Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in, yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın ve onlarca bakanlık çalışanının katkısı olmadan bu başarılamazdı. Tabi en önemlisi bu tarihi yürüyüşü siyaseten sürdürebilmek...



Eğer bu gün o tarihi yürüyüş durdurulamadıysa ve Karadeniz'de doğalgaz kuyusu açıldıysa arkası gelir ve her yer Karadeniz olur." ifadelerini kullandı.

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