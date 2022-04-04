Sabah yazarı: Koray Aydın’ın Akşener'i biraz daha fazla rahatsız ettiği ve ilginç bir strateji uyguladığı konuşuluyor 

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, İyi Parti'deki 'A takımı' değişikliğine ilişkin olarak, "Koray Aydın’ın Akşener'i biraz daha fazla rahatsız ettiği ve ilginç bir strateji uyguladığı konuşuluyor" değerlendirmesini yaptı.

Bursalı yazısında, "Seçimlere artık bir yıldan biraz daha fazla zaman kalınca, siyasette de taşlar her geçen gün hem yerinden biraz daha oynuyor hem de yerine biraz daha oturuyor. İP'te geçen hafta partinin ağır topu Koray Aydın'ın Teşkilat Başkanlığı'ndan alınması ve partide 'vicdanın sesi' olarak bilinen Yavuz Ağıralioğlu'nun da Başkanlık Divanı dışında bırakılması, taşların oynamasına en bariz örnek oldu. Çok konuşuldu bu konu ve daha tartışılmaya da devam edecek. Koray Aydın'ın en başından bu yana 'alternatif Genel Başkan' olarak anılması ve potansiyelinin, seçimler yaklaştıkça Meral Akşener'i biraz daha fazla rahatsız ettiği ve ilginç bir strateji uyguladığı konuşuluyor kulislerde. En başından bu yana sorumlu olduğu teşkilatlardan uzaklaştırdığı Koray Aydın'ı 'Siyasi İşler'den sorumlu yaparak sözde ikinci adam yaptığı ama bir süre sonra tasfiye için ne gerekiyorsa yapacağı' kulislerin baş konusu." ifadesini kullandı.