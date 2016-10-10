Sabah yazarı: Kemalizm, Türk kimliğine çok büyük zarar veren trajik bir ideoloji

Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, "Kemalist rejimin Türk diline ve edebiyatına yönelik soykırım operasyonu yaptığını" ileri sürerek "Hakikaten Türk kimliğine ve kültürüne çok büyük zararlar vermiş trajik bir ideoloji Kemalizm..." diye yazdı.

Kütahyalı'nın Sabah gazetesinin bugünkü (10 Ekim 2016) nüshasında yayımlanan 'Türk kimliğinin düşmanıdır Kemalizm...' başlıklı yazısı şöyle:

Bugünün Türkiye'sinde en eğitimli ve en kültürlü Türkler bile dedesinin anneannesine yazdığı aşk mektubunu okuyamayan ve anlayamayan insanlardır. Bu çok hüzün verici bir trajedidir...

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1928 öncesinin her Türkçe metni bugünün Türk'üne tamamen yabancıdır. Hatta 1928 sonrasının Latin harfleriyle olan metinleri de yabancıdır. Kemalizm bilerek ya da bilmeyerek Türk milletine kültürel bir soykırım yapmıştır. Biz Türkler bu zihniyet yüzünden dedelerimizin ve ninelerimizin mezar taşlarını okuyamayan bir millet haline geldik...

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Kendi dedelerinin ve ninelerinin yazdığı mektupları okumak için özel gayret sarf etmek zorunda kalan, bunun için yeni bir dil öğrenmek zorunda bırakılan ikinci bir millet yeryüzünde yok...

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Kemalist rejimin Türk diline ve edebiyatına yönelik soykırım operasyonu ünlü Türkolog Geoffrey Lewis'in tabiriyle "katastrofik bir başarı"yla neticelendi maalesef. Büyük bir trajedi yaratarak muvaffakiyet kazandı Kemalizm...

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Fakat Türk kimliğinin sözde dostu özde düşmanı güya Türk milliyetçisi Kemalizm bununla da yetinmedi. Türk radyolarından Türk müziğini de yasakladı...

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Dede Efendiler, Itriler, Hacı Arif Beyler resmi devlet dilinde aşağılandı. Türk müziğinin akademik olarak kendini geliştirmesinin önü kapatıldı...

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Türk okullarında öğretilen müzik derslerinde Klasik Türk müziği öğretilmedi bu ülkede. Zamanında bir milli eğitim bakanı "Dede Efendi bestelerini de çocuklara öğretelim" deyince "Devlet opera, bale ve orkestraları camiası" Kemalizm adına ayaklanmıştı. Dahası tüm lise müzik öğretmenleri camiası da ayaklanmıştı. Rahmetli Cinuçen Tanrıkorur'un kitaplarında bu rezaletler somut örnekleriyle var. Hakikaten Türk kimliğine ve kültürüne çok büyük zararlar vermiş trajik bir ideoloji Kemalizm...