Sabah yazarı Kaplan: İsteyen istediği kadar inkâr etsin, eşcinsellerin güven içinde hayat hakkını tesis etmiş olan iktidar AK Parti'dir

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Eşcinsellerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde yasal güvence altına alınması şart" sözlerinin dolaşımda olduğunu belirterek, "Bu sözler üzerinden Erdoğan, sanki eşcinsel evlilikleri savunmuş gibi yansıtılıyor" görüşünü savundu. Kaplan, "İsteyen istediği kadar inkâr etsin, eşcinsellerin güven içinde hayat hakkını tesis etmiş olan iktidar AK Parti'dir" düşüncesini dile getirdi.

Kaplan, "Bu sözler üzerinden Erdoğan, sanki eşcinsel evlilikleri savunmuş gibi yansıtılıyor. Bunun doğru olmadığını anlamak için Erdoğan'ın başbakan seçildiğini hatırlamak yeterli. Zira bunu savunan birisinin Türkiye'de, hele 2002'de başbakan seçilme ihtimali yoktu. Peki ne demiş Erdoğan, o cümlenin devamında: 'Zaman zaman bazı televizyon ekranlarında onların da muhatap oldukları muameleleri insani bulmuyoruz.' Hatırlarsanız AK Parti'den önce eşcinsellere sokak ortasında rahatça saldırılabilir, özellikle de travestilere yönelik çok çirkin muamelelerde bulunulabilirdi. Bugün isteyen istediği kadar inkâr etsin, eşcinsellerin güven içinde hayat hakkını tesis etmiş olan iktidar AK Parti'dir. Yani Erdoğan, sadece o sözlerinin arkasında durmakla kalmamış, sözünü de yerine getirmiş.

Ama bazıları manipüle etmeden haber yapamadığı için yazımın bir kısmını ayırmak zorunda kaldım. Vakit israfı medya sağ olsun." ifadesini kullandı.

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