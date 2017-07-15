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Sabah yazarı: İddiaya göre, TSK'da halen görevde olan askerler, cezaevindekileri motive ediyor!

Muğla'da yargılanan cuntacı subay, duruşmaya "Hero" tişörtüyle gelmişti

15 Temmuz 2017 11:26

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan askerlerin, çıkarıldıkları mahkemelerde takındıkları "tutum" ile ilgili olarak ileri sürülen "İçeridekileri (cezaevlerindekileri), içeridekiler (TSK'da halen görevdekiler) motive ediyor!" iddiasını aktardı.

Son olarak Muğla'da yargılanan cuntacı subay, duruşmaya "Hero" tişörtüyle gelmişti. Kurmay Albay Fırat Alakuş'un "İddianamedeki 1 numaralı sanık Fetullah Gülen için ne diyeceksiniz?" sorusuna verdiği "Yani o gece orada değildi, onu söyleyebilirim" yanıtı da kamuoyunda tepki çekmişti. 

Okan Müderrisoğlu'nun "15 Temmuz’un yıldönümünde TSK’nın konumu" başlığıyla yayımlanan (15 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

15 Temmuz şehitlerini ve vatan için canını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatansever, şerefli evlatlarını tenzih ederek bir soruya cevap aramak istiyorum.
Bugün yargılanmakta olan, bir dönem üniforma altına gizlenmiş FETÖ'cülerin, duruşma salonlarındaki küstahlıklarının, aşırı özgüvenli tutumlarının nedenleri neler olabilir?
Burada, çok sayıda faktör ve tahmin ileri sürülebilir.
Ama biri var ki son günlerde Ankara kulislerinde sıkça duymaya başladık:
"İçeridekileri (cezaevlerindekileri), içeridekiler (TSK'da halen görevdekiler) motive ediyor!" Türkiye'nin bekasını savunmanın ve terörle mücadelenin kritik dönüm noktasında,TSK'yı yeniden hedef tahtasına oturtmak değil niyetim. Lakin Şûra öncesi değerlendirmelerde TSK'daki FETÖ'cü ayıklamasının yeterli olup olmadığı üzerinde titizlikle durulmalı.

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