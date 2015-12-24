Sabah yazarı Hıncal Uluç: Trump'la da papaz olmayalım

Sabah yazarı Hıncal Uluç, ABD'de yapılacak olan başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı olarak Demokratların adayı Hillary Clinton'la yarışması beklenen Donald Trump'ın anketlerde Clinton'ın da önünde göründüğünü yazdı. Son dönemde Müslümanlara yönelik tepki çeken açıklamalarıyla gündem olan Trump için "Amerika sıkıntıya gelmez.. IŞİD tehdidi büyürse, Trump bal gibi kazanır. Kazanırsa da, Meksika sınırına duvar da örer, Müslümanların Amerika'ya girişini de yasaklar. Kimse de engel olamaz" dedi. "Amerikan halkı Trump'ı seçerse kimse şaşmasın ve hesaplarını ona göre yapsın şimdiden" diyen Uluç, "Benden söylemesi, sizden düşünmesi..

Putin'le papaz olduk. Trump'la da olursak?.." ifadesini kullandı.

Uluç'un Sabah'ta "Trump'la da papaz olmayalım" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Donald Trump, Amerika'da bütün elitin dilinde.. Komedyenlerin hepsi alenen alay ediyorlar adamla.. Hiciv, şaka değil, alay.. Ciddi elitler ise "faşist" diyorlar, başka şey demiyorlar..

Ama Amerikan halkı her gece televizyonlarda dalga geçilen, her sabah gazetelerde yerin dibine sokulan Trump konusunda elitlerle ayni fikirde değil.. Hem de hiç değil..

Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını açıklar açıklamaz, diğer adayların hemen üstüne çıkmıştı da, kimse ciddiye almamıştı.

Ama iş şimdi ciddi. Cumhuriyetçi adaylar arasında yapılan ankette oyu, yüzde 36'ya çıkmıştı. Ardından gelen ikinci 16 iken.

Geçen hafta, asılsız çıkan "IŞİD'in Los Angeles'te Canlı Bombaları var" ihbarı ile okullar 3 gün kapatılınca, Trump yüzde 41'e fırladı.

Dahası.. Demokratların şu anda en güçlü adayı Hillary Clinton.. Alay edilen Trump, anketlerde Hillary'yi de geçiyor..

Yani..

Amerikan halkı Trump'ı seçerse kimse şaşmasın ve hesaplarını ona göre yapsın şimdiden.. Seçimler seneye.. Bu arada Paris benzeri bir eylem Amerika'da yaşanırsa, Trump'ı kimse tutamaz bilesiniz..

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Trump'ın kıyametleri koparan sözlerini biliyorsunuz..

"Meksika sınırına duvar örülsün.. Ülkeye Müslümanların girişi yasaklansın.."

Gerçekten, bundan ırkçı, bundan inanç özgürlüğü düşmanı, bundan faşist laf olabilir mi?. Hoş geldin, Hitler kafası!.

"Trump bu düşüncesini gerçekleştiremez. Amerikan Anayasası, Senato, Kongre falan" diyenler oldu. Yanlış.

Trump Başkan seçilirse bu dediğini kimseye sormadan yapabilir. Yapabilir. Kimse de önleyemez..

Geçmişte örnekleri var.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, "Japonlar Pasifik'i aşıp Los Angeles sahillerine çıkarma yaparlarsa, Kaliforniya'da yaşayan Japon asıllı Amerikalılar, Japonlara destek olurlar" şüphesi ile, Başkan bu eyalette yaşayan Japon asıllı Amerikan vatandaşlarının Orta Amerika'ya sürülmelerine karar verdi. Orada bir askeri kamp kuruldu. (Zincirbozan gibi) ve Japon asıllı binlerce Amerikan vatandaşı, etrafı dikenli telle çevrili, etrafında askerlerin nöbet tuttuğu bu kampta, savaş bitene kadar tutuldular..

Daha yenisini ben yaşadım.

1984'te Los Angeles'teydim. Olimpiyatlar için. O sıralar Asala durmadan Türklere saldırıyor, Türk diplomat öldürüyordu. Soğuk Savaş hızla sürerken, Olimpiyatta en küçük olay Amerika'yı 1980'de harika bir Olimpiyat düzenleyen Ruslar önünde rezil ederdi. Bunu göze alamayan Başkan, Kaliforniya'da yaşayan şüphelendiği binlerce Ermeni asıllı vatandaşını, eyaletten sürdü. Bu defa daha medeniydiler. Kampta toplamadılar. "Bir yerlere gidin, Olimpiyat bitmeden evinize dönmeyin, yoksa tutuklanırsınız" dediler.

Yani..

Amerika sıkıntıya gelmez.. IŞİD tehdidi büyürse, Trump bal gibi kazanır. Kazanırsa da, Meksika sınırına duvar da örer, Müslümanların Amerika'ya girişini de yasaklar.. Kimse de engel olamaz!..

Çünkü "Göçmenlik ve Ulusallık Yasası" Başkan'a, Kongre'nin onayına gerek kalmaksızın her türlü önlemi alma yetkisini veriyor..

Benden söylemesi, sizden düşünmesi..

Putin'le papaz olduk. Trump'la da olursak?..