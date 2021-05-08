Sabah yazarı Hıncal Uluç: Teşekkürler Mustafa Başkan, görevi en asil şekilde bıraktın, seni Galatasaray tarihi yazacaktır

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in kongrenin ertelenmesine yönelik kararını değerlendirdiği yazısında, "El altından kulaklara fısıldandı ki, "Baroların genel kurul yapmasına izin vermedik. Şimdi Galatasaray'a verirsek olay çıkar. Veremeyiz." Başkan, haberi resmi değil, gayri resmi yollardan aldığı için "Ertelendi" dedi, ama sebep söylemedi. Ertesi günkü basın toplantısını iptal ettiğini bildirdi. Sıfır istihbaratlı medya, o iptalin sebebini de öğrenip yazamadı.." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'in son anda iptal edilen toplantısında aday olmayacağını açıklayacağını iddia eden Uluç, "Teşekkürler Mustafa Başkan.. Bir yandan canın için savaşırken, öte yandan canından çok sevdiğin Galatasaray'ın hayati sorunlarını çözdün ve şimdi görevi en asil şekilde bıraktın.

Seni Fener medyası olmasa da, Galatasaray tarihi yazacaktır. Üzülme!." diye yazdı.

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