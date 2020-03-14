Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan Süleyman Soylu'ya: Bakanlığınızdaki en küçük bürokratın bile "trafik kurallarını hiçe sayma özgürlüğü" mü var?

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Mersin'de Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir komiser yardımcısının araç kullanırken telefonla konuştuğu gerekçesiyle kendisini durdurarak işlem yapmak isteyen iki trafik polisini KOM Şube Müdürü'ne şikâyet ettiği olayı anlatarak duruma tepki gösterdi.

KOM Müdürü'nün, komiser yardımcısına, "Bunları şikayet edeceksin. Suç duyurusunda bulunacaksın. Ben sonuç alana kadar uğraşacağım" dediğini aktaran Hıncal Uluç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek, "Bakanlığınızdaki en küçük bürokratın bile 'trafik kurallarını hiçe sayma özgürlüğü' mü var? Onu mu ilan edeceksiniz? Ya da ibreti âlem bir eylem yaparak, bütün polis teşkilatını hizaya mı getireceksiniz?" diye sordu.

Hıncal Uluç'un yazısının ilgili bölümü şöyle:

Mersin'de iki trafik polisi, araba sürerken cep telefonu ile konuşan birini durdurmuş. Araba kullanırken cep telefonu ile konuşmak, istatistiklere göre en büyük kaza sebebi..

Bu iki polisin yaptığı alkışa layık. Çünkü genelde bizim polisler bu suçun yüzler, binlerce defa gözlerinin önünde işlenmesine aldırış etmezler..

Sivil sürücü arabasından inmiş, iki polisin yanına gelmiş "Ben Mersin/ Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısıyım. Benden evrak isteyemezsiniz.

Size haddinizi bildireceğim" demiş. Dediğini de yapmış.

İki polis ertesi gün Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne davet edilmişler. KOM Şube Müdürü (Bu şubenin işi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla uğraşmaktır. Demek komiser yardımcısına ceza kesmek, polis içinde mafya kurmak oluyor), yanında, "Size haddinizi bildireceğim" diyen komiser yardımcısı, iki polise fırçaya başlamışlar. KOM Müdürü, Komiser Yardımcısına "Bunları şikayet edeceksin. Suç duyurusunda bulunacaksın. Ben sonuç alana kadar uğraşacağım" demiş.

Şimdi diyorum ki..

"Ben de bu işle sonuna dek uğraşacağım.." Eloğlunun İçişleri Bakanı, kendisini yolda çeviren polislere ödül verirken, bizdeki İmamlar, gaz çıkarmayı da geçtik, alenen, resmen ortaya ediyorlar ki, cemaate yapacak şey kalmasın!.

Göreve geldiği gün, birinci hedefinin trafik olduğunu açıklayan, genelgeler yayınlayan, sorunların çözümü için bir kitapçık hazırlatıp, her ilgiliye bu arada bana da yollayan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya doğrudan hitap ediyorum şimdi..

Bu rezil, bu çirkin bu "Kötü" örnek karşısında susup oturacak mısınız?.

Bakanlığınızdaki en küçük bürokratın bile "Trafik kurallarını hiçe sayma özgürlüğü" mü var?.

Onu mu ilan edeceksiniz?.

Ya da ibreti âlem bir eylem yaparak, bütün polis teşkilatını hizaya mı getireceksiniz?.

Yani o iki trafik polisine ödül ve o müdürle, o komisere en ağır ceza!.

Sonucu alana dek konuyu kapatmayacağımı herkes bilir..

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