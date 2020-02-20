Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan Lucescu'ya ayrımcı ifade: Çirkin Rumen

Sabah yazarı Hıncal Uluç, eski A Millî Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya yönelik bugünkü köşesinde ayrımcı ifadeler kullandı. Uluç, "Ülkeme söven bu 'çirkin' Rumen'e ne bitmez tükenmez aşk varmış, en 'milliyetçi' sandığım kişi ve kurumlarda" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Hem de Beşiktaş bu ülkede 'millî takımı temsil hakkı'na ilk ve tek sahip olan kulüp. Bu yüzden armasında Ayyıldız taşıyan tek kulüp. Hem de Sergen Yalçın gibi bir Beşiktaş çocuğunu hoca yaptıktan sonra, tepesine Demokles'in Kılıcı gibi bir 'Luce' asmak için, herifin ayağına gidip, Beşiktaş Futbol Takımı'nın başına, Ali Koç'un Comollisi gibi getirmek istiyorlar. Kendinizi Sergen'in yerine koyun da bir düşünün. 'Sen bu ağırlığı tek başına kaldıramazsın. Onun için tepede Luce olacak' Bu bir.. İkincisi.. Luce orda durdukça, Sergen nasıl kendini güvende hisseder? İşler biraz iyi gitmedi mi, 'Luce hazırda nasılsa' gelmez mi, herkesin, tabii Sergen'in de aklına. Çebi Başkan, Ortalık daha da karışmadan, bu 'Luce' belasını kesip at." ifadelerini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın