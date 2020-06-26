Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan gazetesine 'taksi' çağrısı: O, bu, bizimki, öteki demeden İstanbul'un ve İstanbullu'nun yanında olalım

Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, İstanbul'da 17 bin 395 taksi plakası olduğunu, en son plakanın 1998 yılında verildiğini, plaka karasının aylık 7 bin 500 TL olduğunu belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun '5 bin yeni taksi projesi'ni ortaya atana kadar yerel ve merkezi yönetimlerin, İstanbul halkının bir avuç taksi plakası ağasının oyuncağı olmasını önleyecek hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Hıncal Uluç, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun, "Biz Türkiye'de siyasetin kaderini değiştirecek bir örgüt ve topluluğuz" açıklamasının medya tarafından sesinin 'nedense' kısıldığına işaret ederek, "Türkiye'de siyasetin kaderini değiştirecek güçteki (!) örgüt, olur a onları da ekmeklerinden ederdi, neme lazım!.

Ben 1990'lı yıllardan beri plaka ağalarıyla savaşan, yığınla yazı yazan bir gazeteci olarak, bu rezil sömürü ve rant sistemi ile savaşan herkesin yanında oldum ve olacağım.

Dünkü "Yanındayım İmamoğlu" başlıklı yazımın sebebi budur. Dün söz verdiğim "Ayrıntılı bilgi" yazısı da bu!.

Lütfen, "O, bu, bizimki, öteki" demeden İstanbul'un ve İstanbullu'nun yanında olalım, İstanbul gazetesi olarak.. Gelirinin nerdeyse yüzde 80'ini (Satış ve reklam) İstanbul'dan kazanan gazeteler olarak!." ifadelerini kullandı.

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