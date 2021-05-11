Sabah yazarı Hıncal Uluç: Oyun kurtarıcı olarak Necip'i sokan bir hocayı eleştirme hakkınız olabilir mi?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in 3-1 sona eren Beşiktaş derbisine tecrübeli isimlerle sahaya çıktığını belirterek, "Bu yüzden "Fatih, doğru tercihler yaparak ve zamanında doğru müdahalelerle kazandı" derken "Sergen kaybetti" demem mümkün değil.. Oyun kurtarıcı olarak sahaya Necip'i sokma durumundaki bir Hoca'yı eleştirme hakkınız olabilir mi?." diye yazdı.

Galatasaray'ın 3-1 öne geçtikten sonra ikili averajda öne geçmesini sağlayacak 4. golü aramadığına vurgu yapan Uluç, "Klasik vakit geçirme oyununu oynuyor. Genel averajda çok geride olmasına rağmen, o çok kıymetli farkı getirecek golü değil, iki farkı koruma oyunu oynamasını anlamakta güçlük çekiyorum..

Beşiktaş, Galatasaray'ın bu pasif oyunundan yararlanıp çıkmaya başlıyor.

Galatasaray savunması klasik bireysel hatalarını da sıralamaya başlayınca sık sık pozisyon buluyorlar." ifadelerini kullandı.

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