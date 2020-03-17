Sabah yazarı Hıncal Uluç: Galatasaray şampiyon olamazsa bir numaralı sorumlu keçi inatlı Fatih Terim'dir

Galatasaray taraftarlığını bırakan Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray'ın şampiyon olamaması durumunda sorumluluğun 'keçi inatlı' olarak nitelediği Fatih Terim'de olduğunu belirtti.

Uluç bugünkü yazısında, "Galatasaray bu yıl şampiyon olamazsa, bir numaralı sorumlu Fatih Terim'dir. Bunu artık, en azılı Fatih yanlıları, hatta paralı Galatasaray muhabirleri de kabul edeceklerdir. Fatih Terim'in yardımcılarından aldıkları fısıltılarla, Fatih Terim'in istediği satırları yazanlardan söz ediyorum.. Bugünkü gazetelerde, hem de en rakip gazetelerde, ayni kaynaklı hangi ortak satırlar yer alacak, kimler Fatih Terim'i hala nasıl savunacaklar çok merak ediyorum... Belhanda gibi bir ruhsuz, bir beceriksiz, bir yeteneksiz, takımı her an 10 kişi bırakabilecek sorumsuz, 10 para etmez bir herifi oynatmak için Galatasaray'ın 45 dakikasına kıyan Fatih Terim'e şimdi nasıl özürler ve övgüler düzecekler, göreceğiz." düşüncesini dile getirdi.

Uluç bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Maç seyircisiz olduğu için...

Ali Sami Yen'de seyirci olmadığı için ne Belhanda yuhalanacaktı, ne de onu hala, ısrarla ve inatla oynatan kendisi. Eee.. Beşiktaş'ın hali de iyi değildi. Yenebilirdi onları.. Belhanda ile yenerse.. Hele Belhanda'nın golü ve asisti ile yenerse, dünya onun olur, maç sonu yapacağı konuşmada zaferi Belhanda'ya borçlu olduğunu söyler, onu muhalefet edenlere, başta bana tabii, laf sokuştururdu.

Sevgili evlad-ı manevisi, bir türlü vazgeçemediği Belhandası uğruna, bu kumarı oynadı işte "Seyircisiz" kararına aslında içten bayram ederken, maçtan sonra "Mazeret" diye öne süren, keçi inatlı Fatih Terim..

İkinci yarıda bir tek Ömer'in girmesiyle nelerin değiştiğini gördü herkes.. Size bir şey diyim mi?. Ömer girmese, sadece Belhanda çıksa ve Galatasaray 10 kişi oynasa gene farklı olmazdı durum.

Çünkü Belhanda ile Galatasaray gene 10 kişiydi ama, Beşiktaş 12 kişi oynuyordu. Onun çıkması, Beşiktaş'tan bir kişi çıkarması olurdu çünkü.. Çünkü Belhanda da lütfen alma zahmetine katlandığı bütün topları Beşiktaş'a teslim ediyordu.

Fatih Terim, eğer hala Galatasaraylı ise, bu takımın başından gider. Çünkü bu takımın hala şampiyonluk umudu var.. Bu umut bir kumarbazın zarlarına teslim edilmez.

Umut, "Futbol düşünen, futbol oynatan hoca" ile olur. Kafasında Galatasaray'ın kazanması değil, "Belhanda'yı kazanmak" olan kumarbazla değil.

O Belhanda'yı takıma yerleştirmek için takımın hala tek kaptanı ve hala yeri dolmayan lideri Selçuk'u yok eden..

Euro 2016 hezimetinin bütün suçunu Türk futbolcularda gördüğü için takımı tamamen yabancılardan oluşan bir lejyona dönüştüren..

Paralı askerler ekibi yaratmak uğruna, hala ve bugün de Adem, Emre, Ömer gibi tüm Türkleri bilinçli yok eden..

Hızlı futbolu unutup, yana geriye vakit öldüren ve "Yenemezsen, yenilme" korkak futbolu oynatan Fatih Terim'le, Fener ve Beşiktaş'ın döküldüğü bu sezonda bile şampiyon olunmaz.

Olunsaydı, Galatasaray Liverpool gibi, şimdiden şampiyonluğu ilan etmiş olurdu.

Onun Sevgili Belhandası ve yabancılar lejyonu için oynadığı kumar uğruna kaybedilen, ucuz, basit, bedava puanları şöyle bir düşünün, hesaplayın.

Ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz, hala ve hala "Fatih" diyenler...

Tabii bu haftaki "Belhanda" takke düşmesi ve kel görünmesinden sonra, hala "Fatih" diyecekler kaldıysa...

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