Sabah yazarı Hıncal Uluç: Fatih Terim pandemi boyunca "Ben Galatasaray'da neler yapıyorum?" diye hiç düşünmemiş

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Galatasaray'ı bu hallere düşüren 'Belhanda kafası' hiç değişmemiş. Fatih Terim Hocam, pandemi boyunca kapalı kaldığı sürede 'Ben Galatasaray'da neler yapıyorum? Ben eski Fatih Terim miyim' diye belli hiç düşünmemiş." düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Kafası hala yabancı hayranlığı, en kötüsü hâlâ 'Galatasaray demek Feghouli ve Belhanda demektir. Bu ikisinin nasıl büyük futbolcular olduğunu başta Hıncal Uluç, eleştiren yazarlara ve onları ıslıklayan taraftara, satmaya kalkan Yönetim'e kanıtlayacağım' takıntısı ve inadında ve Türk pasaportu taşıyanlara antipatide kalmış. Pandemi sırasında, gazeteler Belhanda ve Feghouli'nin satılacağını yazarken, kulüpte yaptıkları tek iş, Fatih Hoca'nın mesajlarını medyadaki dostlarına sızdırmak olan yardımcı hocalar 'Belhanda'ya dünyanın dört bir yanından ne büyük teklifler geldiği' palavralarını yazdırıyorlardı." görüşünü savundu.

Uluç, "Hatırlarsınız, bu haberlere dikkat çekmiş 'Yönetim heveslenmesin, Fatih Hocam manevi evlatlarını satmayacak' demiştim. Pandemi sonrası evde de sezonu açtık ya.. Birkaç Galatasaraylı dost geldi.Kadrolar ilan edildiğinde, ilk 11'deki Feghouli tercihine dikkati çektim 'Eski tas eski hamam. Hocamda kafa aynı kafa' dedim, arkadaşlara. Yedekleri de görünce, onu da söyledim. 'Şimdi maç sırasında Belhanda'yı da mutlak bir yolunu bulup oyuna sokacak göreceksiniz' Aynen yaptı Fatih Hocam.. Belhanda'yı hem de 'kurtarıcı' olarak oyuna soktu.

İşte o an dua ettim, 'Allahım sen Galatasaray'ı koru' diye" ifadesini kullandı.

Uluç yazısında şunları kaydetti:

Galatasaray maçı 2-0'dan döndürecek golleri atsa ve bunlardan mesela bir tekinde Belhanda'nın asist ya da gol vuruşu, katkısı olsa, Galatasaray tümden yanmıştı.

Fenerli medyanın da desteği ile bu utanç adamı göklere çıkarılacak, satıştan vazgeçilecek, sıkılmadan yaptığı "Zam yaparsanız, sözleşmemi uzatırım" teklifi de kabul edilip, Feghouli/ Belhanda belası gelecek yılda da Galatasaray'ı süründürecekti.

Ne var ki, akıllarından takımı, Galatasaray'ı zerre geçirmeyen, sadece ve sadece kendileri için oynayan (Manevi babaları Fatih Hocam için bile değil) ikili, döküldükçe döküldüler de tehlike "şimdilik" atlatıldı. Şimdilik!.. Çünkü Fatih Hocam'da bu mesajı aldığını gösteren işaret yok.

Hâlâ 2016 Avrupa Şampiyonası'nda kalmış kafası.. Euro Türklerden nefret ediyor..

İlk yarıda Galatasaray'ın en iyisi, tek koşan ve yırtınan adamı, adam gibi orta yapan, duran topları en iyi kullanan adamdı Ömer Bayram... Takımda dökülen, hem de tonla dökülen yabancı varken, ilk değişikliği, Ömer'i çıkarmak oldu. Emre Akbaba'yı sokarken, bir vatandaşını kenara almazsa, takımdaki yabancı sayısı azalacaktı, çünkü Muslera'nın yerine zaten bir Türk girmişti..

Ahmet Çalık'ı çıkarıp Andone'u alarak dengeyi sağladı gene, devre arasında.

Sonra Andone sakatlandı..

Forvet.. O sakatlanınca, yerine girecek forvet belli.. Adem Büyük..

Ama olur mu?. O Türk!.

Üstelik sevgili manevi oğlu Belhanda'sını sokup, başta ben, birilerinin yüzüne kara çalma fırsatı işte.

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