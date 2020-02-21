Sabah yazarı Hıncal Uluç: Bizim gazetenin spor sayfasını açınca "Pes" dedim

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, gazetesinin dün spor sayfasında yayımlanan haberine bugünkü köşesinde tepki gösterdi. Spor servisini sık sık köşesinden eleştiren Hıncal Uluç, "Dün sabah bizim gazetenin spor sayfasını açınca 'Pes' dedim. 'A Planı Belhanda' Bizimkinde imza falan yok. Belli haberi bir gün evvelki Hürriyet'ten almışlar. Ama 'B Planı'nı 'A Planı' diye kesinleştirmişler ki, bizimki 'Özel(!)' olsun" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Fenerbahçe sözcüsünden Belhanda önerisi' diye 'Fener sözcüsü' diye anlata geldiğim Hürriyetspor'un bir haberinden söz ediyordum.. 'Fatih Terim, sakat Lemina'nın yerine 3B planı yapmış. Birisi Belhanda'yı ilk 11'de sahaya çıkarmak' Hürriyetspor'un amacının, bu haberle Galatasaray'ı karıştırmak, ortaya Belhanda zarfı atıp, ilk 11'de sahaya çıkmasına çanak tutmak, böylece derbide Galatasaray'ın 10, Fener'in 12 kişi oynamasını sağlamak olduğunu falan söylüyordum. Benim köşeden dört beş sayfa çevirince, karşıma çıkan bizim sporun haberine bakın. 'A Planı Belhanda' Bizimkinde imza falan yok. Belli haberi bir gün evvelki Hürriyet'ten almışlar. Ama 'B Planı'nı 'A Planı' diye kesinleştirmişler ki, bizimki 'Özel(!)' olsun" ifadesini kullandı.

Uluç, "Yani bu ülkede hala spor yazmak, hâlâ spor okumak nasıl mümkün olur diye düşündüm. Sabah ve Hürriyet. En büyüklerden ikisi... En büyük spor servisleri bu ikisinde... Ve yazdıklarına bakın.. Sonra oturup, 'derbi analizi' yazın da millet 'okusun' diye bekleyin. Olacak şey değil" görüşünü savundu.

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