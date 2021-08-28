Sabah yazarı Hıncal Uluç: Bazılarına dersini acilen vermek gerekiyor, 6222 Özel Savcısı, Burak Elmas hakkında derhal dava açmalıdır

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na eleştiriler yönelttiği basın toplantısında, açık seçik hakarette bulunduğunu ve bazı komploların içinde olmakla itham ettiğini belirterek, "Federasyon da haklı olarak onu "Profesyonel Disiplin Kurulu"na sevk etti ve dedi ki.. "Hadi gel.. İthamlarını kanıtla.." Burak Elmas denen o "Şaşkın ve kibirli çocuk" kendisinden savunma isteyen ve "Gel ve iddialarını kanıtla" diyen devlete bir kere daha hakaret etmişti.

"Hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunu önceleyen ve talimatla karar veren kurulunuz nezdinde savunma yapmayı zül addederim!." Kendini devletin, onun yasal kurumlarının üstünde gören, karşısında oyuncakları ile kurduğu lego devlet var sanan çocuk, "savunma" diye yepyeni ve çok daha ağır bir hakaret yazısı gönderiyor ve de bunu medyaya açıklıyordu.

Devlete savunma yapmayı zül sayarmış, şımarık çocuk, bakar mısınız?." diye yazdı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun da eleştirilebileceğini belirten Uluç, Burak Elmas'ın "size savunma yapmayı zül addederim" şeklindeki açıklamasına işaret ederek, "Lafı uzatmama gerek yok. Şimdi sıra devlette..

Önce Türkiye Futbol Federasyonu, Burak Elmas'ı bir kez daha ve bu defa "tedbirli" olarak PFDK'ya sevk etmelidir ki, o "tedbir" yüzünden bir daha "Galatasaray Başkanı sıfatı" ile konuşma dahil hiçbir şey yapamasın..

İstanbul ve çevresinin 6222 Özel Savcısı, artık yetkisini kullanmalı ve "Sporda Şiddeti Önleme Yasası"nı ihlalden Burak Elmas hakkında derhal dava açmalıdır. Bazılarına "Fikir özgürlüğü, devlete kafa tutmak, devlet kurumlarını hakaretlerle aşağılamak değildir" dersini acilen vermek gerekiyor, 6222 Özel ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılarım.." ifadelerini kullandı.

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