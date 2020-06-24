Sabah yazarı Hıncal Uluç: Alper Ulusoy gördüğünü çalan yürekli bir hakem

Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Gaziantep FK maçının hakemi Alper Ulusoy için kullandığı "Aynaya baksın, utansın ve bıraksın" açıklaması için "...Ve de tuzağa düşmüş.. Fatih Terim'in kurduğu tuzağa..

Baştan aşağı kişisel hataları yüzünden iki maçta kaybettiği beş puanla Galatasaray'ı şampiyonluk yolundan uzaklaştıran Terim, kendisini unutturmak için, gündemi değiştiren ve topu Başkanı Mustafa Cengiz'e atan laflar etmiş, imalarda bulunmuştu.



Durum 3-1 iken takımı beş dakika 9 kişi oynatan ve bu arada Antep'i coşturan ikinci golü yiyen Terim, ilk 11 ve değişiklik tercihleri üzerine hesap verme, maçı bir türlü okuyamayışı için özür dileme yerine, futbol kuralları kitabında, açık ve net yazan bir kuralı uygulayan hakeme güya saldırırken, Başkan ve Yönetimi de aba altından tehdit etmişti.

"Ben konuşursam 100 maç ceza yerim. Hani geçen sene düdük astıranlar nerde" diye bas bas bağırmasının, "Galatasaray'a operasyon düzenleniyor. Göz yumanlar da Başkan ve yöneticiler" anlamına geldiğini herkes anladı tabii..



Ne varki Mustafa Başkan "Herkes kendi işine baksın" diyeceğine, bu tuzağa balıklama düştü, Terim'i manşetlerden indirip, kendini çıkardı ve gündemi değiştirip, 2 maçta beş puan kaybederek Şampiyonluk yolunu mucizelere bırakan tek sorumlu, Teknik Direktörü'nü sıkıntıdan kurtardı." ifadelerini kullandı.

Hıncal Uluç, Alper Ulusoy için "Gördüğünü çalan yürekli bir hakem" ifadesini kullanarak, "Galatasaray'ı yönetenlere (Var mı acaba?. Orada da neler oluyor, doğru dürüst bilen yazan yok.. ) bir "Uyanın ve gelecek sezonu kurtarın hiç değilse" tokadı attı, Gaziantep..

Allah bir an önce sağlığına kavuştursun, Antepli Mustafa Cengiz'e hemşeri uyarısı bundan güzel yapılmazdı." diye yazdı.

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