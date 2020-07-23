Sabah yazarı Hıncal Uluç: 14 yabancıyla kulüpler battı, Türk futbolcusu battı, peki kimler kazandı?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, kulüp başkanlarının Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yönetiminin aldığı yabancı kısıtlaması kararına karşı birleştiklerini belirterek, "Bu ucuz arpalık yüzünden Türk futbolunun alt yapısı bitti. Bu alt yapı yüzünden milli takım yedek kulübesinde bekleyenlerden kurulur oldu. Türk futbolu biterken "Efendim Avrupa'da bize başarı sağlayacak" kandırmacasıyla getirilen ve 14 yabancı ile alınan maçlarda alınan sonuçlar ortada.. Kulüpler battı. Türk futbolcusu battı. Peki kimler kazandı?." diye yazdı.

Hıncal Uluç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yanında olduğuna vurgu yaparak, "Özdemir, hakkında uydurulan "Gitti, gidiyor, görevden alınıyor" dedikodularına da cevap gibi, birbiri ardına radikal kararlar açıklıyor. "Yeni sezonda maçları yüzde 40 kapasite ile seyircili oynatma hedefindeyiz." Tabii, "Hedefinde.." Çünkü bu Federasyon'un tek başına alacağı karar değil. Devletin, yani Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun da olumlu karar vermesi şart.. Özdemir Başkan, yanındayım!. Bunları yenmemiz şart!. Türk sporu ve Türk insanı için.." ifadelerini kullandı.

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