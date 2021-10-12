Sabah yazarı Hilal Kaplan: Tamer Karadağlı, iyi niyetle kendisini açıklamaya çalışsa da feminist hınçtan nasibini aldı

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın'a ödülünü takdim ederken jestleri ve mimikleriyle sıkıldığını belli eden Tamer Karadağlı'nın iyi niyetle kendisini açıklamaya çalışsa da feminist hınçtan nasibini aldığını iddia etti. Kaplan, HDP lideri Pervin Buldan ile Canan Kaftancıoğlu da Yalçın'ı savunup Karadağlı'yı linç güruhuna katıldıklarını savundu.

2002'de dizi ihracatı 10 bin dolarken, AKP'nin ülkeyi taşıdığı noktada 500 milyon dolarlık global çapta devasa bir sektör kurulduğunu belirten Hilal Kaplan, "2002'de yıl başına 10 dizi düşerken, şimdi 100'e yakın dizi çekiliyor...

Hatta kendisi ile seyircinin müşerref olduğu rolü de o dizilerden birisine borçlu ama ne gam!

"AKP faşizmi"nden bahsetmeden birbirlerini selamlayamayan Cihangir mahallesinde anlatacak bir hikâyesi oldu ya, gerisi önemli değil." ifadelerini kullandı.

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