Sabah yazarı Hilal Kaplan: İBB Başkanı İmamoğlu, şehirdeki 30 hattı tamamen iptal etti; metrolarda vagon sayıları düşürüldü

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehirdeki 30 hattı iptal ettiğini, metrolarda vagon sayılarını düşürdüğünü belirterek, "Sağlık Bakanı Koca, her gün "sosyal mesafeyi korumalıyız" derken, İstanbullular tıkış tıkış otobüslere binmeye zorlandı.

O günlerden bir gün, sabah 6'daki bir seferden gelen görüntüler alarm zillerini çalıyordu. Maskeli vatandaşlar, bırakın 1 metre mesafe koymayı, birbirlerine dokunmadan bile yolculuk edemeyecek kadar kalabalık bir otobüste görünüyordu." diye yazdı.

Hilal Kaplan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un 47 kişinin kasten otobüse bindirildiğini ve bunların AKP trolleri olduğunu ima ettiğine işaret ederek; Fatih Portakal, İsmail Saymaz, Nevşin Mengü, Can Ataklı gibi isimlerin, işine gitmek isteyen vatandaşlara ve onların hastalıktan korunma haklarını savunan 'gazetecilere' hakaret ettiklerini savundu.

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