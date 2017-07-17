Sabah yazarı Hilal Kaplan: Çengelköy'ün, Gazi Çengelköy olma vakti geldi

Sabah yazarı Hilal Kaplan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında 17 kişinin hayatını kaybettiği Çengelköy semti ile ilgili olarak "Bildiğim, Çengelköy'ün, Gazi Çengelköy olma vaktinin çoktan geldiğidir" "önerisi"ni getirdi.

Hilal Kaplan'ın "Kurucu söylem olarak 15 Temmuz" başlığıyla yayımlanan (17 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Gazi Çengelköy'ün vakti gelmedi mi?

Çengelköy, 15 Temmuz gecesi, en çok şehidin verildiği semtti. 500 metrelik bir alanda, tam 17 kardeşimize kıydılar, 106 kardeşimizi gazi ettiler. Onların cesur direnişi, Şehitler Köprüsü'ne takviyeye gidecek ve muhtemelen daha çok şehit vermemize yol açacak darbeci güçleri engelledi. Bir semtten 17 kişi... Çengelköy'de nerdeyse herkesin anlatacağı bir direniş hikâyesi, kaybettiği bir sevdiği var. Ancak o günden bu yana, Çengelköylülerin talep ettiği şekilde Gazi unvanı verilmedi. Oysa yaptıkları kahramanlık, Kahraman Kazanlı kardeşlerimizden aşağı değildi. O yüzden, 15 Temmuz'un yıldönümünde, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi mi olur, 15 Temmuz'un yıldönümünde yürüyüşünü Çengelköy'den başlatan Başbakan Binali Yıldırım'ın teklif edeceği bir yasa mı olur, bilmiyorum. Bildiğim, Çengelköy'ün, Gazi Çengelköy olma vaktinin çoktan geldiğidir.