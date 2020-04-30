Sabah yazarı Hilal Kaplan:  Aile kurumu ateş altında, belli ideolojiler onu ortadan kaldırmayı hedefliyor

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, 20. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan bazı ideolojilerin aile kurumunu ortadan kaldırmayı hedeflediğini öne sürdü.

Kaplan, "Aile kurumu ateş altında, çünkü 20. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan belli ideolojiler onu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Evliliğin toplumu köleleştirmek için bir araç olduğunu iddia eden, hatta evlilik kurumunu toplama kampına benzeten, ev hanımlığını tahkir eden, geleneksel değerleri kurtulunması gereken prangalar gibi gören bir politik anlatı bu. Günümüzde ise popüler kültür araçları üzerinden en çok genç zihinleri şekillendirmek hedefleniyor. Güney Koreli "akışkan cinsiyetli" müzik gruplarının "army"leri olarak aidiyet benliğini geliştiren ya da rol modellerini online platformlarda yayınlanan dizilerde arayan ya da eşcinsel deneyimin veya cinsiyet değiştirmenin ne kadar cesaret gerektiren önemli bir başarı olduğu mesajını içselleştiren, dini değerleri öğrenmek yerine 'bence öyle değil' diye ahkâm kesen veya "Benim Tanrım öyle değil" sloganını benimseyen bir kuşak yetişiyor." ifadesini kullandı.

Kaplan yazısında şunları kaydetti:

Artık Batı'daki genel-geçer görüş, eşcinselliğin doğuştan geldiği ve değiştirilemez olduğu yönünde. Cinsel yaşamın beyin üzerinde değiştirici etkiler yaptığı da bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Ayrıca aynı DNA kodunu paylaşan aynı yumurta ikizleri üzerinde yapılan araştırmalarda da eşcinsel kardeşin ikizinin çoğunlukla heteroseksüel olduğunu ortaya koyan çalışmalar da mevcut. Kaldı ki eşcinselliğin genetikle bağı kanıtlanabilir olsa dahi bu günâh olduğu gerçeğini değiştirmez. Burada önemli olan, eşcinsel dürtülere sahip olan kişiye yardımcı olacak mekanizmaları sağlamak ve onları yaygınlaştırmaktan geçiyor. Hem psikologlara ve psikiyatristlere hem Diyânet kurumuna hem de sivil toplum kuruluşlarına vazife düşen bir mekanizma kurulmamış olmasını dert edinmemiz gerekir.

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