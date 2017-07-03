Sabah yazarı: Hele Kılıçdaroğlu'na sahip çıkan muhafakazâr yazar - çizer takımı yok mu, yazıklar olsun!

Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak "Bir de Kılıçdaroğlu'na demokrasi ve merhamet havarisi edasıyla destek çıkan muhafazakâr yazar çizer takımı var. Hele o 'şefkat perileri' yok mu! Beyaz medya onları azıcık sevsin diye nasıl çırpınıyorlar. Eh, haliyle onlara baktıkça üzülüyorum" görüşünü dile getirdi. Babaoğlu, sözlerinin devamında "Yazıklar olsun" ifadesini kullandı.

Star yazarı Ahmet Taşgetiren'in "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak kullandığı "69 yaşında bir direnç yürüyüşüdür bu" ifadesi, iktidara yakınlığıyla bilinen kimi köşe yazarlarınca tepki görmüştü.

Star yazarı Taşgetiren: 69 yaşında bir direnç yürüyüşüdür bu; CHP tabanının ötesinde karşılık bulur

Karar yazarı Elif Çakır da, yürüyüşe yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak "Bırakın yürüsünler. Başka bir şey için değil ‘adalet’ için yürüyorlar. Adalet talep etmek suç olmamalı" ifadesini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun konaklayacağı alana gübre dökülmesine tepki gösteren Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca da "Nasıl oluyor da, hükümete yakın olan, hükümetle ittifak haline olanlara yakın olan CHP karşıtları, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünün aslında CHP’nin değil kendilerinin sınavı olduğunu anlayamıyor?" diye yazmıştı.

Haşmet Babaoğlu'nun "Yazıklar olsun" başlığıyla yayımlanan (3 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Şaşırmıyorum.

Ama üzülüyorum.

Bir de gerginliği var tabii; insanı hasta eden gerginliği...

15 Temmuz'u yapay gündemlerle perdeleme zokasını asla yutmaması gerekenlerinafiyetle mideye indirdiğini görüp de dertlenmemek mümkün mü?

Darbe kalkışmasına dair çarpıtmalara asla destek vermemesi gereken kesimlerin ileri gelenlerinin "cemaat abileri"nden farksız davranmaya başlamasını öfkeye kapılmadan izlemek imkânsız.

Yoksa esas mesele Kılıçdaroğlu'nun adalet şovu falan değil!

Zaten daha 2 Eylül 2016'da...

Yani ortalıkta henüz "Yenikapı ruhu" hâkimken bu köşede şöyle yazmışım...

"Yenikapı'da havaya girdiklerine bakmayın!

Bunlar kendilerini kaset komplosuyla partinin başına getirenlerden korkarlar.

O yüzden de...

İlk uyarıda...

Çark ediverirler.

Yine 'küreselci' efendilerinin yoluna girip yeni emir ve görüşleri beklemeye başlarlar." Nitekim, yazdığım gibi oldu.

Bir yıldır işler o çerçevede ilerliyor.

***

Fakat bir de Kılıçdaroğlu'na demokrasi ve merhamet havarisi edasıyla destek çıkan muhafazakâr yazar çizer takımı var...

Hele o "şefkat perileri" yok mu!

Beyaz medya onları azıcık sevsin diye nasıl çırpınıyorlar.

Eh, haliyle onlara baktıkça üzülüyorum.

Bu kadar mı çürünür!

Sormak istiyorum...

"Adalet arayışı"nı ciddiye almamızı istediğiniz ve okurlarınızı da kaçırmadan alttan alta sevimli göstermeye çalıştığınız adam...

Çoktandır, 15 Temmuz'dan değil, "20 Temmuz darbesi" diye bir şeyden söz ediyor.

Yürüyüşe çıkmadan önce yaptığı konuşmada da "kontrollü darbe" deyip durdu.

Sizin bunları görmemeniz, işitmemeniz mümkün mü?

Hiç utanıp sıkılmadan Kılıçdaroğlu'na meşruiyet ortamı oluşturmaya çalışıyorsunuz ya...

Yazıklar olsun!

***

15 Temmuz'un üzerinden bir yıl geçti.

O günün anlamını...

Bağrımızda dindirdiğimiz acısını...

Milletin o günkü tarihi şahlanışını...

Bugün tartışılamaz bir hakikat kılamadığımıza ne kadar üzülsek, yetmez.

Öyle bir noktaya gelmeliydik ki..

Muhalefeti, iktidarı artık ne söyleyecek ve yapacaksa 15 Temmuz'u tartışmaya sokmadan yapıp söylemeliydi.

Ama şu halimize bakın!

Lamı cimi yok!

Bu durum bir yandan siyasetiyle, medyasıyla ne kadar "gevşek" davranıldığını gösterirken, bir yandan da FETÖ'nün operasyonel gücünün hâlâ sürdüğünü ortaya koyuyor.