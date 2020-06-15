Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu'ndan muhalefet liderlerine: 'Dışarısı'nın üçüncü sınıf içerdeki temsilcileri

Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, yeni tip Koronavirüs salgınının ardından yaşanan krizin zenginleri kurtaracağını, yoksullarla aradaki uçurumun iyice açılacağını ve orta sınıfların eriyeceğini, doların bir savaş aygıtı olduğunu, belirterek, "Yukarıda saydıklarım ve benzeri meseleler TV'lerde, medyada, sokakta daha yeni konuşulmaya başlandı. Nihayet! Kılıçdaroğlu, Akşener, Demirtaş gibi "dışarısı"nın üçüncü sınıf içerdeki temsilcilerinin ne yapıp ettiğiyle gündemin oyalanması isteniyor, biliyorum. Fakat böyle ilerlenemez." diye yazdı.

Haşmet Babaoğlu, Koronavirüs'ün 'uyanış' açısından' faydası olduğunu savunduğu yazısında, "Şimdi bütün kavga şunun üzerine...

Neleri tartışacağız, neleri tartışmayacağız; neyi sorgulamak doğru, neyi sorgulamak yanlış? (Şaka değil, global sosyal medyada sansürden geçilmiyor.) Kaç kez yazacağım bilmiyorum. Uyku yok, dik durmak isteyene. Uyanık olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...