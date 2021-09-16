Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu: İstanbul'da 3 oda 1 salonlu dairelerin kirasının 4 bin ile 8 bin lira bandına sıkışması olacak şey değil

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, konut sorunu ve artan kira fiyatlarını değerlendirdiği yazısında, "İnşaat sektörünün desteklenmesi, hatta zaman zaman lokomotif sektör olması doğruydu. Bundan hiç şüphem yok. Son on yılda çok konut yaptık. Ama "doğru biçimde" mi yaptık? Daha önemlisi, kime yaptık?

Artık bu soruyu sormanın zamanıdır. Lüks 4+1'ler ile yalnız yaşayanların bile rahatsız edici bulduğu 1+1'ler arasında sıkışmış bir sektörle bu işin altından kalkamayacağımızı şimdi "yaşayarak" anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye daha çok konut gerektiğini savunan Babaoğlu, "İhtiyacı olanların ev almakta artık zorlandıkları, kira öder gibi ev alma döneminin belki kapanacağı da görülüyor.

O halde sektörel manzaranın hızla "insani"leşmesi gerekiyor.

İstanbul'da 3 oda 1 salonlu dairelerin kirasının 4 bin ile 8 bin lira bandına sıkışması olacak şey değil.

Bu sıkıntı büyüdüğünde, ardından bütün sıkıntılar büyür." diye yazdı.

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