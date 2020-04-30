Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın: Türkiye'de insanlar ölsün ki, Erdoğan kaybetsin istiyorlar

Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelesinde Almanya ile birlikte en başarılı ülkeler olduğunu belirterek, "Evet karalamak isteyenler var. Kuduranlar var. Rakamları bile değiştirmeye çalışan zavallıları görüyorsunuz. Ama Almanya'da nüfus yaşlı olduğu için ölüm oranı yüksek demeye getirenler var ya... İşte onlar Türkiye'nin başarısından muazzam rahatsız. Türkiye'de insanlar ölsün ki, Erdoğan kaybetsin istiyorlar. "İsveç'e ambulans uçak göndermeye ne gerek" diyenler var ya... İşte onların gözü dönmüş." diye yazdı.

Hasan Basri Yalçın, yalan ve karalama kampanyalarının süreceğini iddia ettiği yazısını, "Ancak Türkiye ve hükümet işini yaptıkça bu tür algı operasyonlarına girenler komik duruma düşüyor. Bırakın tırmalasınlar." ifadeleriyle noktaladı.

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