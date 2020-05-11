Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın: Türk ekonomisi şükürler olsun tarihinde hiç olmadığı kadar büyük, Türkiye'yi batıramazlar

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, Türkiye ekonomisinin tarihinde hiç olmadığı kadar büyük olduğunu iddia etti.

Yalçın, "Ama hepimiz biliyoruz ki, Türkiye'nin bütün alanlardaki başarısı ekonomiye bağımlı olacak. Türkiye daha bağımsız hareket etmeye gayret ettikçe daha fazla düşman biriktiriyor. Daha fazla düşman daha fazla ekonomik saldırı demek. Başka alanlarda Türkiye'yi sıkıştıramayanlar ekonomik silahı devreye sokuyor. Türkiye'yi tekrar IMF çizgisine mahkûm etme gayreti bundandır." düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "Aslında biz kararımızı çoktan verdik. Ekonomik ve siyasi bağımlılık yerine kendi ayaklarımız üzerinde durmayı tercih ettik. Bu noktadan sonra buradan dönüş olmaz. Ama bedel ödetmeye çalışacaklarını da biliyoruz. Bu nedenle hazırlıklı olmak lazım. Ekonomik saldırılarla mücadele vermek ve her saldırıda öldük bittik dememek lazım. Türk ekonomisi şükürler olsun tarihinde hiç olmadığı kadar büyük. Türkiye'yi batıramazlar. Canımız yanar. Ona da direnmek zorundayız." ifadesini kullandı.

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