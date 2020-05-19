Sabah yazarı Hasan Basri Yalçın: Nereden bakarsanız bakın Türkiye son 300 yıllık tarihinde hiç bu kadar iyi durumda olmadı

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, eskiye duyulan özleme anlam veremediğini belirterek, "Nereden bakarsanız bakın Türkiye son 300 yıllık tarihinde hiç bu kadar iyi durumda olmadı" düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "Bırakın lütfen saçma bir nostalji üretmeyi. Bu ülkede emekli insanlar maaş kuyruklarında ölüyordu. Hastanelerin hali perişandı. Unutmayın. Doksanlı yıllarda İstanbul'un içinde ve birçok şehirde toprak yollar vardı. Çamur gündelik yaşamın bir parçasıydı. Bugün şehir yaşamından yakınanlar bunu da düşünüyor mu acaba? Televolelerde mafya babalarının boy göstermesini mi özlediniz?" görüşünü savundu.

Yalçın, "Neyi özlediniz merak ediyorum. Nereden bakarsanız bakın Türkiye son 300 yıllık tarihinde hiç bu kadar iyi durumda olmadı. Bu eskinin bilmediğim bir iyi tarafı varsa anlatın bana.

Yok, söyleyemezsiniz. Çünkü asıl mesele bu değil. Siz eski güzel günleri değil, eski imtiyazlı günlerinizi arıyorsunuz. Eski güzel günler diye bir şey yok. Eskiden azgın azınlık büyük kalabalıklara kolayca hükmederdi. Bence siz onu özlüyorsunuz. Biz mi? Biz ileri bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın