Sabah yazarı Gür: Yabancı basın bilinçli bir şekilde suyu bulandırıyor, dövizde rahatlama yaşanabilir

Sabah gazetesi yazarı Nurullah Gür, dövizdeki yükselişe ilişkin, "Yabancı basın bilinçli bir şekilde suyu bulandırıyor. Merkez Bankası ve BDDK’nın attığı adımların anlaşılmasıyla birlikte makul yabancı yatırımcı ilgisi önümüzdeki haftalarda artabilir. Enflasyon ve cari açıkla ilgili olumlu verilerle de dövizde rahatlama yaşanabilir" görüşünü savundu.

Gür, "Dövizde yaşanan yükselişin nedenlerini anlamaya çalışalım. Koronavirüs ve jeopolitik gelişmelerden dolayı Brezilya, Meksika, Güney Afrika ve Rusya gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde yıl başından bu yana yüzde 18 ila 33 arasında değer kayıpları yaşandı. Salgının ilk aylarında TL'deki değer kaybı görece daha düşüktü. TL pozitif ayrışıyordu. Bu pozitif ayrışma son haftalarda ortadan kalktı. TL'deki değer kaybı yüzde 23'e yükseldi. Yine de gelişmekte olan ülkelerden daha kötü bir durumda değiliz" düşüncesini dile getirdi.

Gür, "Koronavirüs'ten dolayı turizm gelirlerimizin düşmesi cari açığı arttırdı. Döviz ihtiyacı oluştu. Bu sadece Türkiye'ye has bir durum değil. Koronavirüsten dolayı küresel ticaretin daralması ve turizm harcamalarının azalması birçok gelişmekte olan ülkede döviz ihtiyacını arttırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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